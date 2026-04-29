日本トランスオーシャン航空（JTA）は、沖縄/那覇〜台北/桃園線の機内食を、5月1日から一新する。

「うちなーの翼」として沖縄の食文化を国内外に発信することを目的とした取り組みの第2弾で、地元企業のブエノチキンやジミー、ファッションキャンディとコラボレーションしたメニューを提供する。

プレミアムエコノミークラスでは、沖縄/那覇発は沖縄の人気名物「ブエノチキン」をサンドイッチスタイルとした「ブエノチキンアボカドドッグ」、台北/桃園発はブエノチキンを使用した「ブエノチキン冷製トマトパスタ」を提供する。沖縄伝統の塩せんべいに黒糖ミルクチョコを染み込ませた「チョコべぇ」をデザートとして組み合わせる。

エコノミークラスでは、沖縄/那覇発はチーズツナサラダロールとアップルジュースのセット、台北/桃園発は沖縄の老舗洋菓子店「ジミー」のプレーンマフィンとアップルジュースのセットを提供する。

ブエノチキンは1982年に沖縄県浦添市で創業し、沖縄県産のやんばる若鶏をにんにくと秘伝のタレに2日間漬け込んでじっくり焼き上げるチキン専門店。ジミーは1956年に宜野湾市で創業し、今年70周年を迎える老舗洋菓子店で、ベーカリーやレストランなどを展開する総合食品企業。ファッションキャンディは1975年創業で「ちんすこうショコラ」などのヒット商品を持つ菓子メーカー。第1弾コラボレーションのA＆Wに続く取り組みとなる。