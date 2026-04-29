まぁ0627さんが第二子を妊娠していた数年前のこと。【妊娠中、混んでる電車で】車内で立っていたら、見知らぬ男性客が…仕事の帰りに乗った電車は満員で、優先席にも座ることができなくて......。＜まぁ0627さんからのおたより＞2021年の初夏ごろの話です。当時私は第二子を妊娠中でした。千葉から都内に通勤していた私は、重いお腹を抱え、マスクをしながら、悪阻や動悸、息苦しさに耐え、満員電車に揺られていました。その日も、