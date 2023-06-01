ニューヨーク＝金子靖志】核軍縮や核不拡散の取り組みを点検する核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議が２７日、米ニューヨークの国連本部で開幕した。米国の対イラン軍事作戦で緊張が高まる中、米イランの応酬で幕を開け、条約体制の維持・強化を目指す議論の難航を印象づけた。火種となったのは、イランが会議運営に関わる副議長国の一つに選出されたことだ。米国代表は、イランが核計画を巡り国際原子力機関（ＩＡＥＡ）へ