俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜後10：00）の第5話（5月5日放送）に、でんでんと佐藤江梨子がゲスト出演することが発表された。山時聡真演じる森蒼斗の家族を演じ、物語に大きな波乱をもたらす。【写真多数】豪華キャスト11人を一挙紹介！同作は、永作博美演じる待山みなとが50歳で“自分の時間”と向き合い、第二の人生を歩み始める姿を描くオリジナルドラマ。鮨職人を目指す