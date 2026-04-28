Roborock（ロボロック）は、掃除の手間を最小限に抑える多機能全自動ドックを搭載したロボット掃除機「Roborock Qrevo L Pro（ロボロック キューレボ エル プロ）」を、2026年4月28日（火）よりAmazon限定で販売します。実売価格は8万9990円（税込）。 「Roborock Qrevo L Pro」 roborock (ロボロック) Qrevo L Pro ロボット掃除機 水拭き両用 お掃除ロボット【20