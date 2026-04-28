山形市の幼稚園できょう、室内プールのプール開きが行われ、子ども達が水の感触を楽しみました。 【写真を見る】もぐって泳いで大はしゃぎ！幼稚園で室内プールのプール開き園児たちが抵抗感なく泳げる理由とは？（山形市） 山形市の金井幼稚園では「水を使って全身で遊ぶ」ことをモットーに水遊びの時間を設けていて毎年この時期にプール開きをしています。 きょうは年長園児３６人が