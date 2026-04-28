山形市の幼稚園できょう、室内プールのプール開きが行われ、子ども達が水の感触を楽しみました。

【写真を見る】もぐって泳いで大はしゃぎ！ 幼稚園で室内プールのプール開き 園児たちが抵抗感なく泳げる理由とは？（山形市）

山形市の金井幼稚園では「水を使って全身で遊ぶ」ことをモットーに水遊びの時間を設けていて毎年この時期にプール開きをしています。

きょうは年長園児３６人がプールに入りました。

園児「（Ｑ水は怖くないの？）こわくはないです。（Ｑなんで？）なんかきもちいいです」

園児たちは追いかけっこをしたり、もぐったり、泳いだり、深さ７０㎝のプールで大はしゃぎです。

藤井響樹アナウンサー「突然ですが、ここでクイズです。楽しそうに水と戯れている金井幼稚園の子どもたちですが、何故ここまで抵抗感なく泳ぐことができると思いますか？」

■なぜ抵抗感なく泳げる？

園児「（Ｑこのプールって冷たいの？）あたたかい！（Ｑどれくらいあたたかいの？）まあまあくらい！」

水温が３０度近くあり、非常に入りやすいんです。

そしてもう一つの理由が。

園児「（Ｑプールに入るのは何回目くらい？）いつもはいっている。（Ｑ怖くないの？）こわくない。もぐるのたのしいから」

金井幼稚園では毎月２回程度この温水プールで水遊びをしていて、水慣れしているということです。

園児「プールがたのしくてもう入りたくなってきた。いつも入りたいきもちがある」

金井幼稚園 細川直弥 園長「こういった関わりをしていくと「水って楽しいんだよ」ということが自分でも分かっているしお友達にも伝えられるような、そんな力が付いていくと良いなと」