ゲームやYouTubeにハマる子が増えています。「ゲームはダメ」「やめなさい」と感情的に否定されると、子どもは納得するどころか、ムキになって執着します。成田先生が推奨するのは、子どもと一緒に「わが家のルール」を作ること。■すべてのゲームが悪という話ではない「うちの子は、ずーっとゲームしてるんです。いっそ、ゲーム禁止にしたほうがいいでしょうか……」親御さんからこうした相談を受けることは少なくありません。最