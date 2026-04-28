阿南市の吉井小学校で4月25日、小規模特認校制度のスタートを記念したセレモニーが行われました。吉井小学校は、小規模校での教育を希望する校区外の児童受け入れが可能な「小規模特認校」に2026年度、県内で初めて認定されました。これを記念して25日に式典が行われ、地域住民や保護者らが新たな船出を祝いました。はじめに、転入した児童が紹介されたあと、新たなエンブレムプレートの除幕式が行われました。