京都府警南丹署を出る、安達優季容疑者を乗せたとみられる車両＝28日午前9時5分京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん＝当時（11）＝の遺体が遺棄された事件で、府警は28日、死体遺棄の疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（37）を立ち会わせて現場を調べた。遺体が一時的に遺棄された可能性がある公衆トイレや結希さんの通学用リュックが見つかった場所が含まれ、現場で当時の状況を説明させて供述内容を裏