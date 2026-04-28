地上37階のパノラマビューを望む、広東料理レストラン東京メトロ三越前駅直結「マンダリン オリエンタル 東京」の37階にある、広東料理「センス」。ここでは、伝統的な広東料理を熟知したシェフによる、中国の高級食材を使った極上の料理を楽しむことができます。待機スペースは吹き抜けになっていて、取材時の2月には旧正月をテーマにした華やかな装飾が出迎えてくれました。店内に進むと大きな窓が一面に広がり、「東京スカイツ