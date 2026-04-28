元フィギュアスケート韓国代表キム・ヨナのイメージチェンジが話題となっている。ファッションマガジン『W Korea』は4月28日、「キム・ヨナの繊細な感情が届く瞬間」と題した最新ビジュアルを公開した。【写真】ガラッとイメチェンしたキム・ヨナ「ディオール」のアンバサダーとして撮影に臨んだ今回のビジュアルで、特に注目を集めたのはヘアスタイルの変化だ。これまで長髪を保ってきたキム・ヨナは、肩に届かないショートボブに