29日の天気予報（岡山・香川） 29日（水）は朝から各地とも雲が広がり、すっきりしない天気となりそうです。香川県を中心に夜、にわか雨が降るところもありますが、大きな天気の崩れはなさそうです。お出掛けの際は折り畳み傘を持参すると安心です。 また28日（火）より最高気温が大幅に下がるところが多そうです。岡山市では7℃、高松市では6℃下がりそうです。 28日は汗ばむ陽気でしたが、29日は日差しもなく、肌寒