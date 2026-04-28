飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を迎えた。3R一般戦は西翔子（32＝浜松）が勝ち、今シリーズ女子選手初白星をマークした。2周目で先頭を奪い、後続を突き放したが「誰かが絶対にいると思っていた。音も聞こえたかも。見えない敵と戦っていた？そうかもしれない」と西。「怖い話みたい」と仲間がささやいて軽く笑いも起きた。結果的に、見えない敵におびえたおかげで最後まで集中力が持続した。「勝ってうれし