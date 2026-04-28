「ドジャース５−４マーリンズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが大谷翔平の一打をきっかけに逆転サヨナラ勝ちし、３連勝となった。

２点を追う九回１死一、二塁。大谷が鋭いライナーを右翼線へ運び、この試合３安打目となるエンタイトルの適時二塁打で１点差に迫った。さらにフリーマンが申告敬遠で２死満塁となり、タッカーが中前に運んで、二塁から大谷が生還してサヨナラのホームを踏んだ。タッカーは「どんな勝利も貴重だが、前のみんながつないでくれた。粘ってつかんだ１勝」と興奮気味に話した。

「１番・指名打者」で先発した大谷は、初回無死からカウント１−２から真ん中低めのチェンジアップを捉えて右前打。３試合連続安打を記録した。この一打をきっかけに打線がつながり、２死二塁から５番・ヘルナンデスの中前適時打で２点を先制した。

三回無死は空振り三振に倒れ、五回２死も一ゴロ。七回２死一塁は右前打を放って好機を拡大したが、続く２死満塁でスミスがバットを折られて二ゴロに倒れた。

先発の山本由伸は今季最短となる５回で降板して３敗目。今季ワーストの４四球を与え、４失点だった。開幕から続いていた連続クオリティスタート（６回以上、３自責点以下）は５試合で止まった。

直近２登板でいずれも失点していた初回は、先頭を四球で歩かせたが無失点。三回２死まで無安打投球だった。

しかし、四回に２死満塁で、遊撃のキム・ヘソンが三遊間へのゴロに追いついた後にお手玉してしまい、一塁送球は間に合わなかった。

２−１の五回２死一、二塁はヒックスに真ん中低めのスプリットを捉えられ、右翼ポール際へ運ばれた。逆転３ランにマウンド上でうつむき悔しさを露わにした。

ドジャースはこの試合まで２８試合で１９勝９敗でナ・リーグ西地区首位。２位・パドレスとは０・５ゲーム差だった。