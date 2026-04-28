北海道・旭山動物園の男性動物園職員（30代）が園内の焼却炉に妻の遺体を遺棄したと供述した「事件」で、2026年4月27日放送の「news zero」（日本テレビ系）が新情報をまじえてとりあげたが、警察の捜査には高い壁があるようだ。「燃やした」という供述の裏付けが取れないこの職員は今も警察の任意の取調べを受けているが、「遺体」は見つかっていない。旭山動物園は29日から夏の営業を開始する予定だったが開園日を5月1日に延長す