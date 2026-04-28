広島県三次市の現場28日午前11時35分ごろ、広島県三次市南畑敷町の丸善製薬三次工場で「タンクが爆発した」と119番があった。備北地区消防組合消防本部によると、5人がけがを負い救急搬送された。うち2人は重傷という。搬送時の意識の有無は分かっていない。丸善製薬のホームページによると、同社は医薬品や食品、健康食品、化粧品の原料を製造している。取材に「事実を確認中で答えることができない」としている。現場は中