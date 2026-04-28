県は宿泊費を最大3000円割り引きする県独自の「GoToトラベル」事業を5月14日から始めると発表しました。「GoToトラベル」は県独自となる物価高対策の一環で、1人あたり3000円を上限に宿泊費を割り引くものです。対象は県内に住む人でビジネスでの利用は対象外です。観光事業者の需要の落ち込みが予想される大型連休明けを狙って5月14日から始まります。【花角知事】「物価高騰が続く中で生活に楽しみを求めたいという県民の気持ち