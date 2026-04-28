経済産業省の公式Xアカウントが2026年4月27日、「中東情勢の対応に関する偽・誤情報について」と題して注意喚起を行った。閣議後会見の書き起こしページに誘導経産省は「高市政権が、原油が不足した場合には、まずは国民に自助努力を求めるという発言をしたかのような偽・誤情報が、ネット上で発信されていますが、このような情報は事実無根です」とした。「正しい情報はこちらをご覧下さい」とし、赤沢亮正経産相による4月24日の