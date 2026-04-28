いま気になる話題について、街のみなさんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「待ちに待ったゴールデンウイークです。この時期ならではのおすすめの旅行先はありますか？というのを伺っていきます。ちなみに私は数年前にゴールデンウイークに行った洞爺湖が最高でしたね。緑が深まり始める季節。そしてこの時期とはいえ、まだまだ寒い中入る温泉が最高でした」『実際に行って良かった！Ｇ