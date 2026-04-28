後藤啓介にブンデスリーガやイングランドから関心ベルギー1部シント＝トロイデンの日本代表FW後藤啓介は、今シーズン目覚ましい活躍を見せ、現地で大きな注目を集めている。ベルギーメディア「Voetbalkrant」は「今シーズン、シント＝トロイデンで完全に脚光を浴びている」と報じ、弱冠20歳のアタッカーがさらなる飛躍を遂げる可能性を伝えている。後藤は今季、アンデルレヒトからの期限付き移籍でシント＝トロイデンに加入。