ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。木原は、登壇後2分で思いがあふれ、涙を流した。【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一所属する木下グループからの花束贈呈後、三浦から冒頭のあいさつを始めると、木原はすぐに号泣。ハンカチで涙を抑