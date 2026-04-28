“りくりゅう”木原龍一、引退会見開始即号泣 三浦璃来「泣かないで！」
ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックで日本人ペア初となる金メダルを獲得し、「りくりゅう」の愛称で大きな話題となった、フィギュアスケート選手の三浦璃来（24）と木原龍一（33）が28日、都内で引退会見を行った。木原は、登壇後2分で思いがあふれ、涙を流した。
【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一
所属する木下グループからの花束贈呈後、三浦から冒頭のあいさつを始めると、木原はすぐに号泣。ハンカチで涙を抑える姿に三浦は「泣かないで！」と明るく元気づけていた。
そんな木原は「僕自身、何か特別な力を持っているスケーターではなかったのですが、何か困った時に助けてくれる方々が僕たちの周りにはいっぱいいました」と声を詰まらせ、「その方々のおかげでここまで来ることができました。本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えた。
その後も、周囲の人々への感謝の思いを語るたびに涙を浮かべ、思いがあふれている様子だった。
三浦＆木原ペアは17日にそれぞれのSNSを更新。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告し、「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えていた。
【写真】涙も…ハンカチで顔を拭う木原龍一
所属する木下グループからの花束贈呈後、三浦から冒頭のあいさつを始めると、木原はすぐに号泣。ハンカチで涙を抑える姿に三浦は「泣かないで！」と明るく元気づけていた。
その後も、周囲の人々への感謝の思いを語るたびに涙を浮かべ、思いがあふれている様子だった。
三浦＆木原ペアは17日にそれぞれのSNSを更新。連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告し、「チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝の思いを伝えていた。