YouTubeの通知は、特に多くのチャンネルを登録している場合、煩雑になりがちです。これを解消するため、YouTubeは一定期間視聴していないチャンネルからのプッシュ通知を、自動的にミュートする仕様を正式に導入したと発表しました。 対象となるのは、通知設定を「すべて」にしている登録チャンネルです。そのチャンネルの動画視聴や高評価といった反応が約1か月間ない場合、モバイル端末へのプッシュ通知が自動で停止されます