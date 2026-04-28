はんどあんどふっとさんの漫画「たまご」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む娘のりっちゃんは料理のお手伝いが大好き。しかし、生まれつき右手指が2本欠損しているため、卵を割る作業が苦手でした。ある日、娘が卵を持って母の元へやって来て…という内容で、読者からは「りっちゃん、すごい」「チャレンジ精神もすばらしい」「どんどんできることが増えていきますね」など