はんどあんどふっとさんの漫画「たまご」がインスタグラムで400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

娘のりっちゃんは料理のお手伝いが大好き。しかし、生まれつき右手指が2本欠損しているため、卵を割る作業が苦手でした。ある日、娘が卵を持って母の元へやって来て…という内容で、読者からは「りっちゃん、すごい」「チャレンジ精神もすばらしい」「どんどんできることが増えていきますね」などの声が上がっています。

「できない」を乗り越えていく工夫の日々

はんどあんどふっとさんは、NPO法人Hand＆Footの代表理事を務めており、かすがたろうさんの作画で、娘の「りっちゃん」についての漫画をインスタグラムで発表しています。はんどあんどふっとさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「たまご」を描いたきっかけを教えてください。

はんどあんどふっとさん「娘は、生まれつき右手指欠損があります。『裂手（れっしゅ）症』と呼ばれる手の形で生まれてきました。右手の指が2本欠損していて、関節も1つありません。この手の形は、約2万人に1人の割合で生まれると言われています。両手の場合や足指に欠損がある子、指の数も個人差が大きいのですが、娘の場合は右手だけ、そして指の数は3本というおててです。

料理のお手伝いが大好きなのですが、卵を両手で割る作業がどうしても苦手で。しかし、小学4年のときに突然『見てて！』と自慢げに片手でパカッと卵を割って見せてくれました。どうやら私の知らないところで、夫と練習していたみたいです。その日の驚きとうれしさを、漫画にしてみようと思いました」

Q.娘さんが片手で卵を割ってみせたとき、どのような気持ちになりましたか。

はんどあんどふっとさん「『とにかくビックリ』の一言でした。一緒に料理をしていて、両手で卵が割りづらくグシャッとなったり、黄身がつぶれてしまったりして悔しそうな様子を何度も見ていたので。自慢げな娘を見て、私もうれしかったです。まさか私の知らぬ間に練習していたとは思わなかったですし、両手だとうまく割れないから、『だったら片手でやればいい』という発想も驚きでした。娘が『卵をふんわり持って、上と下に広げるようにするんだよ』とコツを教えてくれたので、私も何度かやってみましたが、まったくできず…。なおさら娘に『すごい！』と感じる気持ちが大きかったです」

Q.今回のエピソード以外にも、娘さんが自力でやってのけた『驚きのエピソード』はありますか。

はんどあんどふっとさん「『物をつかむ動作』がどうしても苦手なのですが、小学校に入学してしばらくしたころ、一緒に公園に行ったときに鉄棒で逆上がりを見せてくれたことがありました。逆上がりは手を逆手にして、棒をギュッと握りしめないとできないですよね。どうするのかと思ったら、右手は肘をぐっと曲げて鉄棒にひっかけ、そのままグルッと1回転。『娘なりに、工夫してできるやり方を考えたんだなあ』と感動しました。

他にも、『ペットボトルのふたを開ける』『靴ひもを結ぶ』『制服のボタンをつける』など、いろいろとやりにくいことはあったと思いますが、ちゃんと自分でやり方を考えてできるようになりました。中学生になった今では、髪の毛を毎日それはそれはキレイに結んで登校していますし、お団子ヘアーは私がしてあげるよりもずっと上手です。子どもってすごいなあと日々感じさせられます」

Q.そのような娘さんの成長を見て、母としてどのように感じていますか。

はんどあんどふっとさん「生まれたばかりの頃はとにかく心配で、先のことは何も想像できない状態でした。成長した娘を見て、『当時、なぜあんなに心配していたのだろう』と思うくらい、今では何でもできます。また、家族の中で一番のしっかり者なので、むしろ私が助けられている部分がたくさんあり、娘のことをとても尊敬しています。お友達も多く、休みの日はほとんど遊びに出かけるような娘なので、とにかく今のまま、これからも楽しく毎日を過ごしてほしいなと思っています。ですが、ついつい頑張りすぎてしまったり、自分よりも人の気持ちを優先してしまったりすることも多い娘なので、『頑張るよりも楽しんで！』という気持ちでいつも見守っています」

Q.漫画「たまご」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

はんどあんどふっとさん「『私は両手指がそろっていても黄身が割れたり、殻が入ったりするのに、すごい』と褒めてくださるコメントや、『チャレンジすること。諦めない心。これからもたくさんできることが増えていきますね』と、娘の挑戦や今後の成長に目を向けてくださるコメントなどをいただきました」