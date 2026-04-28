日本サッカー、森保ジャパンに強力な援軍だ。NHKは４月28日、サッカー中継などで使用する「2026 NHKサッカーテーマ」が米津玄師さんの『烏』に決定したと発表した。５月10日放送の『サンデースポーツ』内でお披露目されるという。米津さんのコメントは以下の通り。「NHKサッカーテーマソングとして『烏』という曲を作りました。長年愛してきたサッカーをテーマに、今この時代に、他でもない自分が作るのなら一体どういう曲が