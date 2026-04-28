GWはキャンプやBBQなど、外でごはんを楽しみたくなる季節。とはいえ、準備や片付けはなるべくラクにしたいもの。今回は、下ごしらえして持っていけるものや、その場でサッと作れる簡単レシピをご紹介します。手軽なのにちゃんとおいしい、外ごはんアイデアを集めました。手軽でおいしい、外ごはんアイデアバターチキンカレー この投稿をInstagramで見る ゆき │ 週末なにする？(@coroco__)がシェアした投稿外