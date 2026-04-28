GWは外ごはんを楽しもう！キャンプ＆BBQで使える簡単レシピ

GWはキャンプやBBQなど、外でごはんを楽しみたくなる季節。とはいえ、準備や片付けはなるべくラクにしたいもの。今回は、下ごしらえして持っていけるものや、その場でサッと作れる簡単レシピをご紹介します。手軽なのにちゃんとおいしい、外ごはんアイデアを集めました。

手軽でおいしい、外ごはんアイデア

バターチキンカレー

外ごはんの王道と言ったら「カレー」は外せないメニュー！

とはいえ手間がかかるんですよね……。





材料を混ぜて焼くだけで楽しめる、アウトドアにもぴったりな簡単スイーツ「ダッチベイビー」。



薄力粉・卵・牛乳・塩を『ナルゲンボトル』に入れてシェイクすれば、ボウルいらずで洗い物も最小限になるというアイデアも知っ得情報ですね！



熱々のスキレットで焼き上げると、外はカリッと中はふんわり。

バターの香りも広がって、シンプルなのに満足感のある一品に仕上がります。



好きなフルーツやクリームなどでトッピングすればテーブルも賑やかに。朝ごはんや食後のデザートにもぴったりです。

ダッチベイビー｜Instagram（＠coroco__）焼きそばパン

この焼きそばパンは、バターロールに“カップ焼きそばを詰めるだけ”の、気軽すぎるアレンジ。

手間いらずなのに、外で食べると不思議とおいしさが倍増します。



がっつり系で満足感もあり、子どもから大人まで楽しめるのもポイント。

牛乳と合わせれば、どこか懐かしい“外ごはんセット”に。



BBQで余った焼きそばを活用しても◎。気負わず楽しめる、ゆるいアウトドアごはんにぴったりです。

焼きそばパン｜Instagram（＠n.camp7）サムギョプサル

焼いた豚バラ肉を、サンチュや野菜で包んで楽しむシンプルメニュー。焼くだけなので準備もラクで、BBQとの相性も抜群です。



キムチやにんにく、コチュジャンを添えれば味の変化も楽しめて、最後まで飽きずに食べられます。



みんなでわいわい包みながら食べるスタイルも、アウトドアならではの楽しさ。手軽なのに盛り上がる、鉄板メニューです。

サムギョプサル｜Instagram（＠mita_camp）おかかチーズおにぎり

バーベキューでは、網や鉄板で焼く「焼きおにぎり」がおすすめ。



直火でじっくり焼くことで、表面はこんがりと香ばしく、中はふっくらとした食感に仕上がります。しょうゆが焼ける香りや、炭火ならではの風味が加わることで、シンプルながらも格別のおいしさに！ キャンプやバーベキューならではのおいしさが楽しめます。



リールで紹介したトースターのレシピもおいしいのですが、ぜひアウトドアのシーンでも試してみてくださいね♪

おかかチーズおにぎり｜Instagram（@ouchigohan.jp）ホットサンド肉まん

市販の肉まんを使って手軽に楽しめる「ホットサンド肉まん」。ホットサンドメーカーで挟んで焼くだけで、外はサクッと、中はふんわりとした食感で、いつもとは違ったおいしさが楽しめます。



あんまんは焼くことであんバターのようなコクのある味わいに、ピザまんはピザトーストのような香ばしさに変化するなど、具材ごとに違ったアレンジができるのもうれしいポイント。手軽に作れるのに満足感があり、朝食や軽食、おやつにもぴったりの一品です。

ホットサンド肉まん｜Instagram（@ouchigohan.jp）

ハードルを下げるからこそ、外ごはんは楽しめます♪

外ごはんは、ついあれこれ欲張りがちですが、実は外で食べるだけで、いつものごはんも特別な時間になるんですよね。



無理に凝らなくても、ちょっとした工夫でしっかり満足できるのがアウトドアごはんの魅力です。



準備はラクに、楽しさはしっかり。

ぜひご紹介したアイデアで、気軽に外ごはんを楽しんでみてくださいね。