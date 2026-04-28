元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃氏が２８日、火曜コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）を２週連続で休んだ。菊間氏は２１日に自身のインスタグラムで虫垂炎で手術し、入院していることを報告した。菊間氏は「虫垂炎になりまして、昨晩緊急手術で、そのまま入院しております。お仕事関係の皆様、個別に連絡はさせて頂いておりますが、多大なるご迷惑をおかけし