敵地アストロズ戦米大リーグ・ヤンキースに所属するジャズ・チザムJr.内野手の赤っ恥プレーに反響が広がっている。26日（日本時間27日）の敵地アストロズ戦でABS（ハイテク機器でのストライク・ボール判定）によるチャレンジを行使したが失敗。24日（同25日）の同カードでも真ん中近くの球にチャレンジを要求していたこともあり、ファンからは「視力検査をしてくれ」と呆れた声が相次いだ。0-2の2回1死走者なしの場面。カウン