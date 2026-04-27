フジテレビ系「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６グランプリファイナル」（５月１６日、後６時３０分）の組み合わせ抽選会が２７日、東京・台場の同局で行われた。結成１６年以上のコンビがしのぎを削る漫才賞レース。優勝賞金１０００万円をかけて、ベテラン漫才師たちが“セカンドチャンス”をつかむべく、真剣勝負に挑む。今大会は史上最多となる１５６組がエントリー。激戦の選考会を勝ち上がった８組が