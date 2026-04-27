BBMは27日、東京・渋谷で開催された記者向け発表会にて、無料インターネット放送サービス「FAST ch」に新たな5チャンネルを追加すると発表した。ニュース、専門競技、地域情報、アニメまでジャンルを広げ、現在18チャンネルの編成をさらに拡充する。年内には30チャンネル規模への拡大も視野に入れる。【写真】FASTチャンネルに新たな5チャンネルを発表今回加わるのは、「Free TV NEWS Powered by 17LIVE」「囲碁・将棋ライト」