山下智久が台湾で開催されたDiorのポップアップストアイベントに出席。その様子を自身のInstagramに公開した。 （関連：【画像あり】山下智久、デニムのセットアップから素肌をのぞかせる色気のあるコーディネート） ディオール ビューティー アンバサダーとして、日頃よりメイク、スキンケア、フレグランスなどの魅力を発信している山下。「行ってきます」と綴った山下はたくさんの報