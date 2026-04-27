高橋文哉、シュッとした目黒蓮に人見知り「緊張しちゃって」 目黒はしょんぼり「ちょっとショック」
9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）と俳優の高橋文哉（25）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇。高橋が、撮影時を振り返った。
【写真】雨の中…スーツ姿で決める高橋文哉
目黒は、特殊メイクを駆使し、“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”を使い分けた。撮影時、どちらの姿もよく目にしていた高橋は「ファンの皆さんはよく知っていると思いますが、目黒さんは（休憩中も）椅子に座らないんです。でも、太っているときだけたまに座るんです。太っててもたまに座らないんです。僕は常に目黒さんを見て共に行動していました」と撮影の日々を振り返った。
そんな高橋だが、痩せている状態の目黒には緊張してしまうそう。「最初、5分ぐらいはすみません…」と申し訳なさげな表情を見せると、目黒は「ちょっとショック」としょんぼり。高橋は「緊張しちゃっているんです。シュっとされると。明日、痩せているなとスケジュールで分かっているのですが…」と、恥ずかしそうに目黒を見つめていた。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントには目黒、高橋のほか、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。
なお、目黒は『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中。約3ヶ月ぶりの一時帰国となり、雨天の中、ファンとの交流を楽しんだ。
【写真】雨の中…スーツ姿で決める高橋文哉
目黒は、特殊メイクを駆使し、“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”を使い分けた。撮影時、どちらの姿もよく目にしていた高橋は「ファンの皆さんはよく知っていると思いますが、目黒さんは（休憩中も）椅子に座らないんです。でも、太っているときだけたまに座るんです。太っててもたまに座らないんです。僕は常に目黒さんを見て共に行動していました」と撮影の日々を振り返った。
今作は、鈴木祐斗氏の同名漫画（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）を福田雄一監督が実写映画化。最強の殺し屋だった坂本が、結婚を機に表舞台から姿を消し、家族と商店を営みながらも、かつての宿敵たちに狙われていくアクションコメディだ。実写化にあたり、目黒は“140キロのふくよかな姿”と“本気モードになると急激に痩せ細る研ぎ澄まされた姿”という二面性ある坂本を演じ分け、超人的なアクションにも挑む。
イベントには目黒、高橋のほか、高橋文哉、横田真悠、塩野瑛久、渡邊圭祐、戸塚純貴、八木勇征、生見愛瑠、北村匠海、福田雄一監督が登壇。MCは、荘口彰久アナウンサーが務めた。
なお、目黒は『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中。約3ヶ月ぶりの一時帰国となり、雨天の中、ファンとの交流を楽しんだ。