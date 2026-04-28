私はハタナカマリです。子ども2人は小学生です。3年ほど前からホームセンターでパートとして働いています。仕事内容には満足していますが、パートリーダーのサトウさんには少々困っています。サトウさんは語気が荒いタイプで、いわゆる「元ヤン」。テキパキしていて店側に頼りにされているのをいいことに、強い口調で仕事を指示して他のパートたちを支配しようとするのです……。そんななか、今年もGWのシフトを組む時期がやってき