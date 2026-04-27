サンコー株式会社は4月27日（月）、手持ちのTシャツや作業着などをファン付きウェアに変身させる後付け型のファンベルトを発売した。価格は6,980円。 製品名は「爆風で上半身爽快『なんでもファン付きウェアにな～る』」。2つの強力ファンが衣服内へ大量の風を送り込むというもので、腰に巻いて衣服の裾をクリップで固定して使用する。専用のウェアを複数枚用意する負担を軽減できるほか、お気に入りの私服でも涼