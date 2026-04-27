サンコー株式会社は4月27日（月）、手持ちのTシャツや作業着などをファン付きウェアに変身させる後付け型のファンベルトを発売した。価格は6,980円。

製品名は「爆風で上半身爽快『なんでもファン付きウェアにな～る』」。2つの強力ファンが衣服内へ大量の風を送り込むというもので、腰に巻いて衣服の裾をクリップで固定して使用する。専用のウェアを複数枚用意する負担を軽減できるほか、お気に入りの私服でも涼しく過ごせるとしている。

電源はUSB給電式で、モバイルバッテリーに接続しての使用を想定する。USB PDに対応しており、PD対応バッテリー接続時には、通常の5V出力時を大きく上回る高出力モード「爆風」に自動で切り替わる。これにより、プロ向けのファン付きウェアに引けを取らない涼しさを提供可能だという。

風量は手元のリモコンで3段階の調節が可能。また、効率的な冷却をサポートするために、衣服内に風の通り道を確保するウレタンスペーサーが付属する。

本体の背面にはループを備えており、自前の作業ベルト（幅6cm程度まで）に取り付けて使用することもできる。

ファンは取り外しが可能で、ベルト部分は手洗いに対応する。

ベルト長：最大130cm 重量：約490g（ベルト・リモコン込み） 風量調整：3段階（強/中/弱） 稼働時間：強：約6時間、中：約8.5時間、弱：約13.5時間※PD対応20,000mAhのバッテリー使用時