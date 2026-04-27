【モデルプレス＝2026/04/27】女優の寺島しのぶが4月26日、自身のInstagramを更新。夫でフランス人アートディレクターのローラン・グナシア氏との2ショットを公開した。【写真】53歳ベテラン女優「笑顔がそっくり」フランス人夫との“19回目の結婚記念日”ショット◆寺島しのぶ、フランス人夫との乾杯ショット披露寺島は「19回目の結婚記念日」と添え、グナシア氏との写真を投稿。テーブルを挟んで向かい合った2人が、グラスを手に