トーケルソンとコルテスが筆頭候補かホワイトソックス・村上宗隆内野手は26日（日本時間27日）の試合を終え、メジャー最多タイの11本塁打をマークしている。16日（同17日）のアスレチックス戦からは5試合連発。圧倒的な打棒を披露しているが、果たして週間MVPを受賞する可能性はあるのだろうか。ブルワーズとの開幕カード3試合で3戦連発と最高のスタートを切るも、その後は不振が続き、24打席連続ノーヒットと生みの苦しみを味