トランプ大統領の妻メラニア夫人は27日、ABCテレビに対し、番組の司会者が自身を侮辱する発言をしたとして、処分を求めました。4 月23日、人気コメディアンのジミー・キンメル氏（58）が司会を務めるABCテレビのトーク番組で、2日後に予定されていたホワイトハウス特派員の夕食会を題材にしたパロディーが放送されました。そのなかでキンメル氏は少女買春などの罪で起訴され自殺した富豪、エプスタイン氏とトランプ大統領の関係に