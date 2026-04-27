『ドメスティックな彼女』などで知られる漫画家・流石景が27日、自身のXを更新し、結婚したことを発表した。【Xより】結婚報告した漫画家・流石景のコメント全文Xでは「私事ではございますが、この度入籍いたしました。人生の新しい章に入りましたが、描く物語はこれからも変わらず、むしろより深く面白くしていけたらと思っております。今後ともどうぞよろしくお願いいたします」と伝えた。代表作の『ドメスティックな彼女