今週から、いよいよ5月に突入します。ゴールデンウイークの連休を前に、いろいろな計画を立てている人も多いかもしれませんね。この時期は体が暑さに慣れる、いわゆる「暑熱順化」がうまくいかないこともあります。もし喉の渇きを感じたらすぐに水分補給をするなど、体調管理もしっかり行いたいものです。2026年4月・5月の新商品5選まとめ(4月28日〜5月4日)ファミリーマート2026年4月・5月の新商品本記事ではファミリーマートで購