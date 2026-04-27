【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月28日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。 ■『うたコン』曲目4月28日放送 ◎昭和歌謡ヒットメドレー1（昭和20～30年代） 「お富さん」三山ひろし 「青い山脈」辰巳ゆうと 「ラストダンスは私に」真彩希帆 「王将」天童よしみ 「ヴァケーション」出演者全員 ◎昭和歌謡ヒットメドレー2（昭和40年代） 「三百六十五歩のマー