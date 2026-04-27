NHK『うたコン』時代と世代を超えて愛される昭和歌謡特集に、adieu、ザ・ぼんち、DA PUMPらが登場

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4月28日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。

■『うたコン』曲目 4月28日放送

◎昭和歌謡ヒットメドレー1（昭和20～30年代）

「お富さん」三山ひろし

「青い山脈」辰巳ゆうと

「ラストダンスは私に」真彩希帆

「王将」天童よしみ

「ヴァケーション」出演者全員

◎昭和歌謡ヒットメドレー2（昭和40年代）

「三百六十五歩のマーチ」三山ひろし

「ブルー・ライト・ヨコハマ」水森かおり・Ms.OOJA

「また逢う日まで」甲斐翔真

「世界は二人のために」真彩希帆・甲斐翔真

「青いリンゴ」野口五郎

◎昭和歌謡ヒットメドレー3（昭和50年代～）

「ダンシング・オールナイト」ISSA

「異邦人」Ms.OOJA

「守ってあげたい」adieu

「川の流れのように」天童よしみ・出演者全員

「ブルーアワー」adieu

「ブルー・シャトウ」ISSA・野口五郎

「恋のぼんちシート」ザ・ぼんち

「ロンリー・ジェネレーション」辰巳ゆうと

「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」DA PUMP m.c.A・T

「恋の終わりの名古屋にひとり」水森かおり

■ISSAによる「ダンシング・オールナイト」やadieuの「守ってあげたい」など名曲カバーも

今回の『うたコン』は、放送日翌日の「昭和の日」にちなんで、「昭和歌謡で楽しまナイト！」と題し、時代と世代を超えて愛される昭和歌謡を大特集。昭和20～30年代の戦後ヒットから、歌謡曲黄金期の40年代、音楽ジャンルの多様化が進んだ50年代まで、日本の音楽史を彩った名曲の数々を年代別に届ける。

番組は、野口五郎・ISSAの共演による「ブルー・シャトウ」で華やかに開幕。まずは昭和20～30年代にヒットした、時代を象徴する名曲を、三山ひろし、辰巳ゆうと、真彩希帆、天童よしみ、出演者全員で歌い上げる。

続いての昭和40年代メドレーでは、「三百六十五歩のマーチ」「ブルー・ライト・ヨコハマ」など、昭和歌謡黄金期の楽曲がずらり。夜ドラ『ラジオスター』に出演中で、ミュージカルの世界でも活躍する俳優・甲斐翔真は「また逢う日まで」、さらに真彩希帆との豪華デュエットで「世界は二人のために」を熱唱。デビュー56周年を迎える野口五郎も自身のヒット曲「青いリンゴ」を歌い、時代の熱気を蘇らせる。

昭和50年代のコーナーでは、漫才コンビ ザ・ぼんちが社会現象にもなった自身の代表曲「恋のぼんちシート」を披露。さらに、ISSAによる「ダンシング・オールナイト」やadieuの「守ってあげたい」など、今なお愛される名曲を豪華アーティストがカバーする。

人気コーナー「うたのミュージアム」では、行楽シーズンにぴったりの“ご当地ソング”を特集。“ご当地ソングの女王”水森かおりが、最新曲「恋の終わりの名古屋にひとり」を名古屋の名所やグルメを楽しむロケ映像とともに披露する。さらに、辰巳ゆうとは「ロンリー・ジェネレーション」、adieuは「ブルーアワー」、DA PUMPは平成のヒットソングをリメイクした「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をm.c.A・Tとともにパフォーマンス。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

04/28（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）同時配信／見逃し配信（放送後1週間）あり

※NHK大阪ホールから生放送

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：adieu、m.c.A・T、甲斐翔真、ザ・ぼんち、辰巳ゆうと、DA PUMP、天童よしみ、野口五郎、真彩希帆、Ms.OOJA、水森かおり、三山ひろし

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/

■【画像】出演アーティスト