本日4月27日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！春の埼玉県を舞台にする今回、木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』に出演中の黒島結菜と、東野幸治が初参戦。サンド＆宮川大輔と一緒に埼玉の“桜の絶景ルート”を巡りながらご当地グルメを探す。この日のた