「ダラダラすな！」東野幸治、初参戦の『帰れマンデー』で気合十分　サンドがタジタジに

本日4月27日（月）の『帰れマンデー見っけ隊!!』は、サンドウィッチマンがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す「絶品グルメ探しの旅」が放送される。

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春の埼玉県を舞台にする今回、木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』に出演中の黒島結菜と、東野幸治が初参戦。

サンド＆宮川大輔と一緒に埼玉の“桜の絶景ルート”を巡りながらご当地グルメを探す。

この日のためにしっかり睡眠をとってきたという東野は「5時間歩くつもりできた！」と気合十分。黒島も「歩くの大好き！」とワクワクした表情を見せ、やる気満々だ。

そんな2人を前に、歩くことより食べることが得意なサンドはやや気後れ気味。そしていざ歩き始めると、東野から「ダラダラすな！」と発破をかけられ、サンドはタジタジに。

すっかり東野のペースに乗せられながら、一同はにぎやかな爆笑珍道中を繰り広げていく。

◆埼玉人気No.1のコラボ絶景に一同大興奮！

埼玉県幸手市にある桜の名所「幸手権現堂桜堤」から旅をスタートした一同は、さっそく目にする満開の桜に大はしゃぎ。

この場所は約1000本のソメイヨシノが1キロにわたって咲き誇る“桜トンネル”になっており、その圧倒的な景色に一同は「これはすごい！」「キレイですね！」と感動が止まらない。

そして桜トンネルを抜けると、今度は埼玉県の人気No.1に選ばれた“桜×菜の花のコラボ絶景”が広がり、一同のテンションは爆上がり。ピンクと黄色の美しいコントラストに黒島は「こんなにキレイだと思わなかったです！」と大感激する。

鮮やかな黄色い菜の花畑の前では、大学の写真学科出身という黒島が東野を撮影することに。

しかし、珍ポーズを披露する東野に、宮川は「何あのポーズ！」とあきれ、黒島も撮る気力をそがれてしまう。はたして、どんな写真に仕上がったのか？

続いて全員で仲良く記念撮影をしようとしたところ、そこでも東野の珍行動でひと悶着。

そんな大騒ぎの一同は、さいたま市でも桜の感動の光景を目にすることに。そこは20キロにわたって約2000本の桜並木が続く“桜の下を散策できる日本一長い桜回廊”。あまりの長さに一同は驚愕する。

◆郷土料理に黒島は驚きつつ感動！

桜を満喫しながら一同が今回探すグルメは、「塩あんびん」「呉汁」「すみつかれ」「武蔵野うどん」「いがまんじゅう」という5つの郷土料理。

名前からは想像もつかないものばかりで、聞き込みをしながら探していたところ、幸手市のマスコットキャラクター「さっちゃん」からも有力情報をゲットする。

そんななか、一同がようやく出会った「甘いと思って食べたら、しょっぱくておいしい！」という饅頭は一体どんなものなのか？

さらに、ひたすら歩いた末にたどり着いた「武蔵野うどん」をいただいた一同は「もちもちでおいしい！」と大感激。

初めて味わう埼玉のご当地グルメを大満喫する一方、一同は農産物直売所で買い物も楽しむ。魅力的な食材を前に大興奮の一同は、甘さが自慢の埼玉のブランドいちご「べにたま」やうどん、お餅など欲望のままに爆買いする。

そんな終始大盛り上がりの一同が最後に目指すゴールは、創建約2500年の神社。そこで春限定の「桜の“咲守”」を授かるというミッションをクリアできれば旅は終了だ。

はたして、無事にたどり着いて“咲守”をゲットすることはできるのか？