TechCrunch and U.S. Air Force / Trevor Cokleyイーロン・マスク氏とOpenAIのサム・アルトマンCEOをめぐる法廷闘争が、カリフォルニア州オークランドの連邦裁判所で本格化します。マスク氏は、OpenAIとアルトマンCEO、グレッグ・ブロックマン社長が「AI研究組織を恒久的に非営利団体として維持する」という誓約を破ったと主張し、1340億ドル(約21兆3400億円)規模の損害賠償を求めています。US judge dismisses Musk's fraud claim