【HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）【再販】】 予約開始：4月27日11時 7月 発送予定 価格：1,430円 BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 ベースジャバー（ユニコーンジオン軍残党カラーVer.）」を7月に再販する。4月27日11時よりプレミアムバンダイで予約を開始する予定で、価格は1,43