約7年ぶりとなるスター・ウォーズの劇場最新作の公開を前に、三重県桑名市にある多度大社で、作品のヒット祈願が行われました。スター・ウォーズの最新作が、5月22日に日本とアメリカで同時公開されるのを前に、馬との関りが深く、跳躍や上昇のエネルギーを持つといわれている多度大社で、作品のヒットを祈願してオリジナルヘルメットが奉納されました。この日のために制作されたヘルメットは、石川県の伝統工芸品である輪島塗の技